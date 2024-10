Mesola sempre più solo. Tre reti contro il Corticella (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mesola 3 junior Corticella 0 : Calderoni, Lucci, Tofan, Cantelli (72’ Paganini), Marcolini, Telloli, Crosara (77’ Guariento), Cavallari (55’ Minarelli), Allegrucci (65’ Pattaro), Neffati, Davo (87’ Ferro). All. Cavallari. A disp. Catalano, Marandella, Ferrari, Leonardi, Ferro. JUNIOR Corticella: Garoia, Gualandi (68’ Sandri), Danieli (55’ Vespignani), Caputo (79’ Natale), Venturi (46’ Lambertini), Marchi, Cinti, Querzoli, Baravelli, Bonini, Moussaid (46’ Stanzani). All. Curcelli. A disp. Simone, Grassi, Stratta, Gelsomini. Arbitro: Ferrini di Cesena reti: 15’ Davo, 20’ Allegrucci, 96’ Pattaro. Note: espulsi Stanzani e Grassi. Ammoniti Telloli, Caputo e Sandri. Sport.quotidiano.net - Mesola sempre più solo. Tre reti contro il Corticella Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)3 junior0 : Calderoni, Lucci, Tofan, Cantelli (72’ Paganini), Marcolini, Telloli, Crosara (77’ Guariento), Cavallari (55’ Minarelli), Allegrucci (65’ Pattaro), Neffati, Davo (87’ Ferro). All. Cavallari. A disp. Catalano, Marandella, Ferrari, Leonardi, Ferro. JUNIOR: Garoia, Gualandi (68’ Sandri), Danieli (55’ Vespignani), Caputo (79’ Natale), Venturi (46’ Lambertini), Marchi, Cinti, Querzoli, Baravelli, Bonini, Moussaid (46’ Stanzani). All. Curcelli. A disp. Simone, Grassi, Stratta, Gelsomini. Arbitro: Ferrini di Cesena: 15’ Davo, 20’ Allegrucci, 96’ Pattaro. Note: espulsi Stanzani e Grassi. Ammoniti Telloli, Caputo e Sandri.

