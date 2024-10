Inter-news.it - Marchetti: «Calendario affollato da UEFA e FIFA? Più partite, ma rose più ampie!»

(Di lunedì 14 ottobre 2024), dirigente sportivo e vice segretario generale dell’, in un’intervista rilasciato a “Radio Rai 1” durante Radio Anch’io Sport, ha parlato del, del nuovo format della Champions League e degli stadi in Italia. TROPPE? – Giorgioesprime una sua opinione riguardo ile le tante: «Affollamento nel, manca dialogo tra? Ilè sicuramente una delle complessità dei nostri impegni. Va fatto un ragionamento complessivo che tiene dei dati oggettivi, perché su questo argomento si rischia di esprimere opinioni “emozionali”. Noi lavoriamo per questo, nelnegli ultimi 30 anni ci sono più, ma anche altri fattori cambiano:piùe turnover più ampio. Ritorno a 18 squadre in Serie A? Questa è una competenza Nazionale.