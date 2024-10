MARA MAIONCHI ALLA FISICA DELL’AMORE: “A SCUOLA ERO IGNORANTE COME UNA TALPA” (Di lunedì 14 ottobre 2024) È la confessione che MARA MAIONCHI fa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 “La FISICA DELL’AMORE”. ‘’Sono stata una studentessa pessima, IGNORANTE COME una TALPA e devo dire avevo anche poco voglia di studiare. Sinceramente ho imparato più dALLA vita che dALLA SCUOLA. La verità è che tanti anni fa, anche il modo di insegnare, era molto diverso. Forse ero io a non essere pronta, però per fortuna la vita mi ha insegnato abbastanza e questo è importante’’. “Io – ha proseguito – ho cominciato a fare altri lavori prima della musica: lavoravo in una società che faceva impianti antincendio, poi sono passata all’anticrittogamici e poi finalmente ALLA discografia. Sono arrivata quest’ultima cos attraverso il Corriere della Sera, c’era un annuncio in cui cercavano una segretaria per l’ufficio stampa e io sono andata. Bubinoblog - MARA MAIONCHI ALLA FISICA DELL’AMORE: “A SCUOLA ERO IGNORANTE COME UNA TALPA” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di lunedì 14 ottobre 2024) È la confessione chefa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 “La”. ‘’Sono stata una studentessa pessima,unae devo dire avevo anche poco voglia di studiare. Sinceramente ho imparato più dvita che d. La verità è che tanti anni fa, anche il modo di insegnare, era molto diverso. Forse ero io a non essere pronta, però per fortuna la vita mi ha insegnato abbastanza e questo è importante’’. “Io – ha proseguito – ho cominciato a fare altri lavori prima della musica: lavoravo in una società che faceva impianti antincendio, poi sono passata all’anticrittogamici e poi finalmentediscografia. Sono arrivata quest’ultima cos attraverso il Corriere della Sera, c’era un annuncio in cui cercavano una segretaria per l’ufficio stampa e io sono andata.

MARA MAIONCHI ALLA FISICA DELL’AMORE : “A SCUOLA? ERO IGNORANTE COME UNA TALPA” - “Secondo me il successo immediato – ha concluso la Maionchi – è la cosa più pericolosa che ti possa accadere, anche più triste, perché dopo non sei pronto ancora a gestire il successo, a capire, a tendere, a lavorare per il futuro’. È la confessione che Mara Maionchi fa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 “La Fisica dell’Amore”. (Bubinoblog)