Malala Yousafzai aveva vinto il Nobel. Ora produce film (Di lunedì 14 ottobre 2024) A 12 anni dal tragico attacco da parte dei Talebani, e dopo il premio Nobel ricevuto nel 2014 ad appena 17 anni, l’attivista pakistana Malala Yousafzai inizia la scalata a Hollywood con la sua casa di produzione, Extracurricular, fondata tre anni fa. Il primo progetto è The Last Of The Sea Women, un film sulla comunità della ultime “sirenette” sudcoreane – le cosiddette Haenyeo, pescatrici di frutti di mare di Jeju, isola del sud della penisola sudcoreana – ora disponibile su Apple TV+. Iodonna.it - Malala Yousafzai aveva vinto il Nobel. Ora produce film Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A 12 anni dal tragico attacco da parte dei Talebani, e dopo il premioricevuto nel 2014 ad appena 17 anni, l’attivista pakistanainizia la scalata a Hollywood con la sua casa di produzione, Extracurricular, fondata tre anni fa. Il primo progetto è The Last Of The Sea Women, unsulla comunità della ultime “sirenette” sudcoreane – le cosiddette Haenyeo, pescatrici di frutti di mare di Jeju, isola del sud della penisola sudcoreana – ora disponibile su Apple TV+.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Nobel per la pace 2024 - Il vincitore del 132esimo premio Nobel per la pace è assegnato dal Comitato per il Nobel norvegese al Nihon Hidankyo, l'organizzazione giapponese contro le armi nucleari. Lo scorso anno è stata premia ... (vanityfair.it)

The Last of the Sea Women è uno splendido documentario sulle ultime protettrici del mare - Dall'11 ottobre su Apple Tv+, la storia delle haenyeo, le pescatrici dell'isola di Jeju, donne fortissime, indipendenti e in sintonia con la natura che rischiano di scomparire a causa dei cambiamenti ... (wired.it)

Nobel per la Medicina 2024 a Ambros e Ruvkun - Si inizia lunedì 7 ottobre, a Stoccolma, con l’assegnazione di quello per la Medicina, poi Fisica e Chimica. Ai vincitori una somma di quasi 970mila euro ... (repubblica.it)