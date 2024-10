Luca Zilliani scomparso a 16 anni: “Camminava a 9 km da casa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luca Ziliani, un ragazzo di 16 anni residente a Monticello Brianza (Lecco), è scomparso da oltre 72 ore e le ricerche sono ancora in corso. Il giovane si è allontanato da casa nella tarda serata di giovedì 10 ottobre e l’ultimo avvistamento risale alle 2:36 di notte del 10 ottobre, a Cernusco Lombardone, a circa 9 chilometri dalla sua abitazione. Giovedì 10 ottobre, verso le 23.30, la sorella lo ha visto in cucina mentre preparava una torta. Poco prima dell’una è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa a Monticello, mentre percorreva a piedi la strada provinciale 54 in direzione Cernusco Lombardone – Merate.Leggi anche: Davide Piccinali, scomparso medico specializzando al San Raffaele di Milano Pochi minuti dopo, altre telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso Missaglia da via Ugo Merlini. Thesocialpost.it - Luca Zilliani scomparso a 16 anni: “Camminava a 9 km da casa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Ziliani, un ragazzo di 16residente a Monticello Brianza (Lecco), èda oltre 72 ore e le ricerche sono ancora in corso. Il giovane si è allontanato danella tarda serata di giovedì 10 ottobre e l’ultimo avvistamento risale alle 2:36 di notte del 10 ottobre, a Cernusco Lombardone, a circa 9 chilometri dalla sua abitazione. Giovedì 10 ottobre, verso le 23.30, la sorella lo ha visto in cucina mentre preparava una torta. Poco prima dell’una è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuoria Monticello, mentre percorreva a piedi la strada provinciale 54 in direzione Cernusco Lombardone – Merate.Leggi anche: Davide Piccinali,medico specializzando al San Raffaele di Milano Pochi minuti dopo, altre telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso Missaglia da via Ugo Merlini.

Monticello - Luca scomparso a 16 anni. L’appello di mamma Carmela : “Scappato in circostanze tragiche” - Sono impiegati anche cani da ricerca e cani molecolari. Alle 00:49 è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa, mentre percorreva a piedi la Sp 54 in direzione di Cernusco Lombardone e Merate. È l'appello di mamma Carmela, mamma di Luca. Poi nessuno lo più visto, né sentito. (Ilgiorno.it)

