Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta e sceglie Helena Prestes: “Mi è mancata, non voglio perderla” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande Fratello, anche per Lorenzo Spolverato è arrivato il momento di fare una scelta. Il concorrente ha assicurato di avere messo una pietra sopra la conoscenza con Shaila Gatta, perché intende coltivare il rapporto con Helena Prestes. Fanpage.it - Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta e sceglie Helena Prestes: “Mi è mancata, non voglio perderla” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande Fratello, anche perè arrivato il momento di fare una scelta. Il concorrente ha assicurato di avere messo una pietra sopra la conoscenza con, perché intende coltivare il rapporto con

Chi è Lorenzo Spolverato? Età - vita privata e Instagram - Lorenzo Spolverato è un concorrente del Grande Fratello 2024: tutte le news L'articolo Chi è Lorenzo Spolverato? Età, vita privata e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato : “Non sono pronto” - Helena spiega a Lorenzo perché aveva deciso di allontanarsi da lui: “Per me non esiste la parola scegliere, per questo sono stata diretta con te“. Curioso, Lorenzo le chiede: “Cosa provi, o provavi, per me?”. Con sincerità, Lorenzo ammette: “È la prima volta che una donna mi prende così, come hai fatto tu”. (Metropolitanmagazine.it)

