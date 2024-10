Lodi, sequestrati 31.000 mq di terreno adibito a discarica abusiva (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale Lodi hanno individuato quattro aree di circa 31.000 mq complessivi, situate in aperta pianura a ridosso del bacino del Po e del Parco Adda Sud, precisamente nei comuni di Caselle Landi, Santo Stefano Lodigiano e Cornovecchio, utilizzate come deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti metallici. Lapresse.it - Lodi, sequestrati 31.000 mq di terreno adibito a discarica abusiva Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Finanzieri del Comando Provincialehanno individuato quattro aree di circa 31.000 mq complessivi, situate in aperta pianura a ridosso del bacino del Po e del Parco Adda Sud, precisamente nei comuni di Caselle Landi, Santo Stefanogiano e Cornovecchio, utilizzate come deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti metallici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz in un appartamento a Senna Lodigiano - sequestrati 40mila euro di articoli elettronici : una denuncia per ricettazione - E tutti gli articoli ritrovati, sono stati quindi sequestrati e saranno smistati ai rispettivi reali destinatari. Il loro valore complessivo supera le 40mila euro. Da parte sua non c’è stata alcuna particolare reazione al controllo. Pratiche che vedono, nella vendita online, un facile e veloce strumento di guadagno, che tuttavia espone il consumatore finale ai rischi connessi alla spedizione a ... (Ilgiorno.it)

Lodi - articoli per la scuola e lo sport non conformi : sequestrati 2400 pezzi messi in vendita - . 000 euro.  Le veridiche sono state eseguite in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico. La presenza di tali informazioni (il produttore o l’importatore, il Paese di origine e la natura dei materiali impiegati per la realizzazione) è obbligatoria per la loro commercializzazione, in quanto garantisce al consumatore la necessaria conoscenza delle caratteristiche del bene che sta ... (Ilgiorno.it)