LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos lotta, ma New Zealand è più veloce e sale sul 4-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NEW Zealand VINCE ED E’ 4-0! 14:36 Perfetta, perfetta New Zealand anche in questo decisivo lato di poppa. 14:34 24 secondi di ritardo per Ineos Britannia all’ingresso dell’ultimo cancello. Alle stelle l’entusiasmo dei tifosi neozelandesi assiepati sull’arenile della città catalana. 14:31 In pieno controllo New Zealand si appresta a chiudere l’ultimo lato di bolina. Strapotere in quel di Barcellona, il team inglese più di così non poteva obiettivamente fare. 14:28 Senza problemi gli oceanici completano il quarto lato della regata con in dote 15 secondi di vantaggio. Non è finita ma gli inglesi possono soltanto sperare in un difficilissimo svarione di Nathan Outteridge e Peter Burling. 14:26 Secondo velocissimo lato di poppa in cui New Zealand continua a guadagnare iniziano a mettersi in posizione di controllo. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos lotta, ma New Zealand è più veloce e sale sul 4-0 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANEWVINCE ED E’ 4-0! 14:36 Perfetta, perfetta Newanche in questo decisivo lato di poppa. 14:34 24 secondi di ritardo perBritannia all’ingresso dell’ultimo cancello. Alle stelle l’entusiasmo dei tifosi neozelandesi assiepati sull’arenile della città catalana. 14:31 In pieno controllo Newsi appresta a chiudere l’ultimo lato di bolina. Strapotere in quel di Barcellona, il team inglese più di così non poteva obiettivamente fare. 14:28 Senza problemi gli oceanici completano il quarto lato della regata con in dote 15 secondi di vantaggio. Non è finita ma gli inglesi possono soltanto sperare in un difficilissimo svarione di Nathan Outteridge e Peter Burling. 14:26 Secondo velocissimo lato di poppa in cui Newcontinua a guadagnare iniziano a mettersi in posizione di controllo.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : vento moderato - inizia il quarto match race tra Ineos e New Zealand - Dorme sogni tranquilli invece l’equipaggio di New Zealand, che ha mostrato i muscoli sin dall’inizio con tre match race al limite della perfezione velistica. 8 miglia nautiche. Buon divertimento a tutti! . Race-4 della finale di America’s Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand - quarta regata dalle 14.10 - Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unica regata disputata ieri. Race-4 della finale di America’s Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Attendiamo i primi collegamenti dal vivo da Barcellona per conoscere le condizioni odierne del campo di regata. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero - Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unica regata disputata ieri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Buon divertimento a tutti! . (Oasport.it)