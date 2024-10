Ilgiorno.it - Lissone, l’appello degli invalidi: “Mai più questo strazio”. In città la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Monza), 14 ottobre 2024 – ??Ieri, in tutta Italia, si è celebrata la 74esimaper lesul, un evento istituzionalizzato nel 1998 su richiesta dell’Anmil (Associazionefra Lavoratori Mutilati edel). Ail programma ha preso avvio con la messa nella Chiesa SS. Pietro e Paolo, seguita dalla cerimonia civile a Villa Magatti. Qui, autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e dirigenti Anmil si sono riuniti per confrontarsi sui dati relativi agli infortuni e le misure necessarie per migliorare la sicurezza sul. La consegna dei distintivi d’onore Sono stati anche consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore aglidel, un momento significativo che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento e della dignità per coloro che hanno subìto gravi infortuni.