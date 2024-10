Ilrestodelcarlino.it - L’incidente e la rinascita: “Io, sono vivo per miracolo e l’azienda mi ha tenuto il posto”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ferrara, 14 ottobre 2024 – C’è giusto un po’ di sole in piazza ad illuminare i volti di Samuele Cilia, 28 anni, e Federica di Franco, 26 anni. Lui sorride, stringe l’attestato. Sulla pergamena c’è scritto distintivo d’onore. Ieri mattina – durante la cerimonia dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, manifestazione organizzata da Anmil – nestati consegnati sei, uno è il suo. Un documento che l’Inail attribuisce ai nuovi invalidi. Samuele Cilia lo mostra, lo sguardo fiero. “ancora”, dice, la fidanzata l’abbraccia un po’ di più. Perché ha rischiato di morire, in coma per 24 ore, una settimana in rianimazione. “Sembrava l’avessero preso a martellate”, le parole disperate del parte. E’ il 28 agosto del 2023, rumore acre di freni, segni sull’asfalto. Samuele Cilia, di Cento, stava andando a lavorare come ogni giorno in un’azienda in provincia di Modena.