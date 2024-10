Ilgiorno.it - L’ex polo chimico Sisas di Pioltello-Rodano: diverse aziende interessate a darle un futuro

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Milano), 14 ottobre 2024 – ??C’è anche Sogemi fra i possibili acquirenti deldi. Ildelmaxi-“potrebbe essere il confezionamento di frutta e verdura”. La società che gestisce per conto di Palazzo Marino tutti i mercati all’ingrosso dell’agroalimentare di Milano è fra la mezza dozzina diche si sono fatte avanti per dare unalla vecchia fabbrica chiusa più di 30 anni fa e al centro nel 2011 di un’enorme bonifica. Dalla sua pancia furono rimosse 280mila tonnellate di veleni, gli stessi che una città di un milione di abitanti produce in otto mesi. Cominciava così l’accidentato cammino di recupero della bomba ecologica da trenta ettari che ha rischiato di costare alla Lombardia una multa di 400 milioni, minacciata dall’Europa per i ritardi nel risanamento.