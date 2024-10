Jimmy Sax il nuovo album è “Million Miles”: “In questo album c’è la gioia di vivere. Suonare davanti al Papa ha avuto valore affettivo unico” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 6 settembre, è uscito “Million Miles”, il nuovo album di inediti del sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax (Wonder Manage srl / Warner Music). Anticipato dai brani “A Million Miles” con Steve Edwards e “Cesar”, l’album è composto da 10 brani inediti a cui si aggiunge “Una Mattina”, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi. «questo album segna un passaggio importante per la mia carriera – afferma Jimmy Sax – Raccoglie l’esperienza di un cammino durato almeno 5 anni col mio team, passando da brani indimenticabili, numeri da record sui social, per finire ai tour Live in tutta Europa con chi mi ama. È un album che indica soprattutto la direzione del mio futuro artistico, che spero sarà sempre intriso dall’amore del mio pubblico». Superguidatv.it - Jimmy Sax il nuovo album è “Million Miles”: “In questo album c’è la gioia di vivere. Suonare davanti al Papa ha avuto valore affettivo unico” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 6 settembre, è uscito “”, ildi inediti del sassofonista di fama internazionaleSax (Wonder Manage srl / Warner Music). Anticipato dai brani “A” con Steve Edwards e “Cesar”, l’è composto da 10 brani inediti a cui si aggiunge “Una Mattina”, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi. «segna un passaggio importante per la mia carriera – affermaSax – Raccoglie l’esperienza di un cammino durato almeno 5 anni col mio team, passando da brani indimenticabili, numeri da record sui social, per finire ai tour Live in tutta Europa con chi mi ama. È unche indica soprattutto la direzione del mio futuro artistico, che spero sarà sempre intriso dall’amore del mio pubblico».

