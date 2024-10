Italian Uppercut #193 – SIW Colossal Report Parte 2 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena, con la seconda Parte di SIW Colossal (la prima Parte la potete recuperare QUI), andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Match #4 – SIW Superior WILD Championship Swan (c) Vs Bon Giovanni L’Attesa sfida fra due atleti che si sono a lungo inseguiti, annusati e forse innamorati? Match molto intenso, dove inizialmente si percepisce quasi il divertimento e il feeling sentimentale tra i due, con Bon Giovanni che sembra quasi trattenersi, per paura di far male a Swan; ma la Bestia si infervora e chiede al Semplicemente Irresistibile di fare sul serio, portando il Match sul piano agonistico al 100%. Zonawrestling.net - Italian Uppercut #193 – SIW Colossal Report Parte 2 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena, con la secondadi SIW(la primala potete recuperare QUI), andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Match #4 – SIW Superior WILD Championship Swan (c) Vs Bon Giovanni L’Attesa sfida fra due atleti che si sono a lungo inseguiti, annusati e forse innamorati? Match molto intenso, dove inizialmente si percepisce quasi il divertimento e il feeling sentimentale tra i due, con Bon Giovanni che sembra quasi trattenersi, per paura di far male a Swan; ma la Bestia si infervora e chiede al Semplicemente Irresistibile di fare sul serio, portando il Match sul piano agonistico al 100%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italian Uppercut #192 – SIW Colossal 2024 Report Parte 1 - Teatro quasi Sold Out, con pubblico caldo fin dall’inizio dello Show, diversi anche, fra le sedie, i Content Creator presenti, come Kiryo, Victorlaszlo88, la Svet, MaxisAwesome, Mike Peps, solo per citarne alcuni; a sorpresa fra il pubblico, anche Maurizio Merluzzo con i suoi familiari. Match #2 – Intergender Match Danila Cattani Vs Vertigo w/Federico Volta Primo debutto in singolo ... (Zonawrestling.net)

RISULTATI : SIW Colossal 2024 Parte 1 - I risultati della prima parte di SIW Colossal 2024, andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, che potete recuperare sul Canale Youtube della federazione: Six Man Ladder Match for Colossal ContractPicchio batte Federico Volta, Sid Scala, Matt Disaster w/Jaguar Julia, Kevin Caio e Fabio Romano e conquista il Contratto Intergender MatchDanila Cattani* batte Vertigo ... (Zonawrestling.net)