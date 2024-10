Italia-Israele, Spalletti: “Avremmo potuto fare più gol, ma va bene così” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Nel primo tempo non abbiamo concretizzato quanto creato anche in maniera clamorosa, arrivare così tante volte davanti al portiere non è facile perché gli avversari creavano densità davanti all’area. Chi è entrato lo ha fatto bene, Avremmo potuto fare più gol ma va bene così”. così Luciano Spalletti ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4-1 dell’Italia contro Israele nella quarta giornata di Nations League. A due partite dalla fine, gli Azzurri hanno consolidato il primo posto nel girone: “Noi abbiamo ancora due partite tostissime. Se il Belgio le vince entrambe, fa sei punti e ci raggiunge, quindi dobbiamo ancora fare risultato”, ha concluso Spalletti. Italia-Israele, Spalletti: “Avremmo potuto fare più gol, ma va bene così” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Nel primo tempo non abbiamo concretizzato quanto creato anche in maniera clamorosa, arrivaretante volte davanti al portiere non è facile perché gli avversari creavano densità davanti all’area. Chi è entrato lo ha fattopiù gol ma va”.Lucianoai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4-1 dell’contronella quarta giornata di Nations League. A due partite dalla fine, gli Azzurri hanno consolidato il primo posto nel girone: “Noi abbiamo ancora due partite tostissime. Se il Belgio le vince entrambe, fa sei punti e ci raggiunge, quindi dobbiamo ancorarisultato”, ha concluso: “più gol, ma va” SportFace.

Manovra 2025 - Meloni : “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus - avremmo potuto investire di più su stipendi - sanità - famiglie e pensioni” - L'articolo Manovra 2025, Meloni: “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus, avremmo potuto investire di più su stipendi, sanità, famiglie e pensioni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. In un'intervista al TG5, la premier Giorgia Meloni ha toccato diversi punti cruciali dell'attualità politica, smentendo categoricamente le ipotesi di un aumento ... (Orizzontescuola.it)

Luna Rossa - Horacio Carabelli : “Reazione fantastica del team - avremmo potuto vincere entrambe le regate” - Prosegue in perfetto equilibrio il confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, in corso di svolgimento a Barcellona. Nella prima regata c’era abbastanza vento come abbiamo visto, al limite sui 20-21 nodi. Penso che avremmo potuto vincere entrambe le regate, ma oggi non è andata così. (Oasport.it)

Manchester United - ten Hag : “Senza l’espulsione avremmo potuto recuperare” - Abbiamo perso fiducia, possiamo fare meglio e tutti i giocatori lo sanno. Siamo stati poco disciplinati e frettolosi con la palla“. . Non credo che sia stato un episodio da cartellino rosso. Il punteggio lì era solo 1-0, avremmo potuto rimontare e ha avuto un grande impatto sulla partita“. Sul pressing avversario non abbiamo preso le scelte giuste e questo ci ha portato a non uscire bene. (Sportface.it)