iShowSpeed ovvero il nuovo Tarkovsky

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo commento sul primo video di Speed è stato “Grind bro”, postato da tale Sauce Blatt, nel 2017. Il video è una sessione di allenamento a NBA 2k18. Nessuna reaction, solo musica. Nella didascalia c’è scritto “i'm just entertaining y'all don't take it personal”. Oggi il video ha 2 milioni e mezzo di visualizzazioni e la maggior parte dei commenti recita: “a legend was born”. In quel momento nessun indizio racconta di quello chesarebbe diventato qualche anno dopo. Ma perché ne stiamo parlando? Una risposta è stata data recentemente dal regista di culto Harmony Korine che dal Festival di Venezia ha detto: “is the new Tarkovskij” e “is a movie”.