Calciomercato.it - Inzaghi o Allegri, scelta già fatta per la panchina

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)per lain caso di ribaltone: in corsa c’è anche l’allenatore dell’Inter. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Ci sono anche Massimilianoe Simonefra i candidati alladel top club. Arrivano nuove conferme sui due allenatori italiani, il primo libero dopo il brusco addio alla Juventus., invece, è già stato blindato dall’Inter. Simonenel mirino del top club: l’indiscrezione sullae sul futuro del tecnico dell’Inter (Foto LaPresse) – Calciomercato.itLain questione è quella del Manchester United. I ‘Red Devils’, dopo l’ennesima campagna acquisti faraonica, sono già attardati sia in Premier che in Europa League. Ten Hag è nuovamente in bilico, nonostante le recenti dichiarazioni sulla sua posizione: “Non sono in ansia. Siamo tutti dalla stessa parte.