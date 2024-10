Ilgiorno.it - Inter, Alessandro Bastoni non si tocca. L’agente: “È felicissimo di essere a Milano”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 –non ha alcuna intenzione di lasciare l'. Ad assicurarlo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è l'agente del difensore azzurro, Tullio Tinti. "È un campione. Non ha bisogno di presentazioni - afferma il procuratore -. È superista e sta da Dio lì, è felice e non c'è nessun problema oggi. Il problema di andare via dall'non c'è, abbiamo rinnovato un anno e mezzo fa ed è, può vincere anche a livello europeo perché l'è una squadra molto competitiva. E lo stesso vale per la Nazionale". La corte degli inglesi In passatoha rifiutato la corte del Tottenham ai tempi in cui l'allenatore era Antonio Conte, il tecnico che lo ha lanciato da titolare all'e che aveva provato a portarlo in Premier League.