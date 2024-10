Il Tribunale del Riesame di Avellino respinge nuovamente il ricorso contro il sequestro a De Cesare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Tribunale del Riesame per le Misure Reali di Avellino, presieduto da Gianpiero Scarlato, ha nuovamente respinto il ricorso contro il sequestro di circa otto milioni di euro appartenenti a Gianandrea De Cesare, ex proprietario di Sidigas, difeso dagli avvocati Claudio Mauriello e Olindo Avellinotoday.it - Il Tribunale del Riesame di Avellino respinge nuovamente il ricorso contro il sequestro a De Cesare Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildelper le Misure Reali di, presieduto da Gianpiero Scarlato, harespinto ilildi circa otto milioni di euro appartenenti a Gianandrea De, ex proprietario di Sidigas, difeso dagli avvocati Claudio Mauriello e Olindo

