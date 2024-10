Il nodo del virus sinciziale. Sono arrivati i vaccini ai pediatri, prende il via la campagna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pistoia, 14 ottobre 2024 – Partirà da martedì, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal primo aprile 2024 in poi dal virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi giorni è stato consegnato il primo lotto di farmaci con un dosaggio adeguato a immunizzare bambine e bambini di almeno cinque chili di peso. La Regione ha già informato i pediatri di libera scelta che potranno ritirarlo presso le farmacie ospedaliere e procedere, su chiamata attiva, all’immunizzazione direttamente in ambulatorio. Un piccolo quantitativo di dosi sarà distribuito anche presso i punti nascita. Lanazione.it - Il nodo del virus sinciziale. Sono arrivati i vaccini ai pediatri, prende il via la campagna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pistoia, 14 ottobre 2024 – Partirà da martedì, negli ambulatori deidi libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal primo aprile 2024 in poi dalrespiratorio, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi giorni è stato consegnato il primo lotto di farmaci con un dosaggio adeguato a immunizzare bambine e bambini di almeno cinque chili di peso. La Regione ha già informato idi libera scelta che potranno ritirarlo presso le farmacie ospedaliere e procedere, su chiamata attiva, all’immunizzazione direttamente in ambulatorio. Un piccolo quantitativo di dosi sarà distribuito anche presso i punti nascita.

