Il killer di Manuel Mastrapasqua al magistrato | Non pensavo fosse morto Daniele Rezza in giro per Rozzano col coltello perché ero nervoso

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Milano), 14 ottobre 2024 – “Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, nondi averlo ucciso”., invece, stava per morire, colpito da una coltellata al petto che non gli aveva lasciato scampo per strada, la notte fra giovedì e venerdì scorsi, a. Il suo assassino,, cassiere a chiamata in un supermercato milanese, al suo primo lavoro, oggi dovrà rispondere davanti al gip di omicidio e rapina per quelle cuffie con cuistava comunicando con la fidanzata che vive in Liguria e con la quale aveva in vista un breve viaggio.