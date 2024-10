Il Gip di Milano: «Piano Covid inidoneo, archiviate le accuse a Gallera» (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA DECISIONE. Il provvedimento ha archiviato le posizione di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo: «Gli atti non avrebbero potuto contrastare l’epidemia mondiale». Ecodibergamo.it - Il Gip di Milano: «Piano Covid inidoneo, archiviate le accuse a Gallera» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA DECISIONE. Il provvedimento ha archiviato le posizione di Giulioe Luigi Cajazzo: «Gli atti non avrebbero potuto contrastare l’epidemia mondiale».

