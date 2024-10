Il Comune di Roma accelera su Atac, ma mancano i soldi: biglietto a 2 euro o taglio agevolazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) La giunta Gualtieri approva le linee guida del nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Atac. Ma la questione dei 22 milioni di euro mancanti è tutt'altro che risolta: aumento del costo del biglietto Bit a 2 euro oppure taglio di tutte le agevolazioni ai cittadini? Fanpage.it - Il Comune di Roma accelera su Atac, ma mancano i soldi: biglietto a 2 euro o taglio agevolazioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La giunta Gualtieri approva le linee guida del nuovo Contratto di Servizio traCapitale e. Ma la questione dei 22 milioni dimancanti è tutt'altro che risolta: aumento del costo delBit a 2oppuredi tutte leai cittadini?

