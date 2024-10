Hugh Jackman e Kate Hudson star del film musical Song Sung Blue (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il musical Song Sung Blue, ispirato all'omonimo documentario, avrà come protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson. Hugh Jackman e Kate Hudson saranno i protagonisti di un nuovo film di genere musical intitolato Song Sung Blue, le cui riprese sono iniziate nella giornata di oggi. Il progetto sarà prodotto da Focus Features e Davis Entertainment e si ispira al documentario Song Sung Blue diretto da Greg Kohs nel 2008. Cosa racconterà il film Al centro della trama ci sarà la coppia composta da Mike e Claire Sardina, i ruoli affidati a Hugh Jackman e Kate Hudson, due musicisti che non hanno particolare fortuna fino a quando diventano delle icone locali con una performance sulle note di Lightning Movieplayer.it - Hugh Jackman e Kate Hudson star del film musical Song Sung Blue Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il, ispirato all'omonimo documentario, avrà come protagonistisaranno i protagonisti di un nuovodi genereintitolato, le cui riprese sono iniziate nella giornata di oggi. Il progetto sarà prodotto da Focus Features e Davis Entertainment e si ispira al documentariodiretto da Greg Kohs nel 2008. Cosa racconterà ilAl centro della trama ci sarà la coppia composta da Mike e Claire Sardina, i ruoli affidati a, due musicisti che non hanno particolare fortuna fino a quando diventano delle icone locali con una performance sulle note di Lightning

