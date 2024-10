Ilveggente.it - Gratta e vinci, la zucca ti fa ricco: novità assoluta

(Di lunedì 14 ottobre 2024), hai mai pensato che una semplicissimapotesse fare di te una persona ricca? C’è qualcosa che devi sapere. Gli americani non amano perdere tempo. Men che meno quando c’è da decorare case e giardini. Tanto è vero che, come si evince da alcuni video circolati sui social network, gli addobbi a tema Halloween hanno fatto capolino nei loro portici e cortili già nel mese di settembre. Ben prima, insomma, che scoccasse l’ora della festa più spaventosa dell’anno. Mancano soltanto due settimane ad Halloween – Ilveggente.itLe zucche vanno a ruba, dunque, nell’autunno a stelle e strisce, che inizia nel solco delle tradizioni e che fa da preludio al giorno in cui, finalmente, i bambini potranno andare in giro per i quartieri per il loro consueto appuntamento con “Dolcetto o scherzetto?”.