Grande Fratello Giglio parla del suo rapporto con Yulia Bruschi | Qualche pensiero positivo ce l’ho ma non voglio essere frettoloso perché…

Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, gli inquilini hanno animato la serata con il gioco delle provocazioni. A turno, una coppia di concorrenti doveva affrontare una piccola prova dalla durata di Qualche secondo, che prevedesse talvolta baci passionali sul collo (come nel caso di Shaila Gatta e Javier Martinez) oppure sguardi sexy molto intensi, come è toccato a Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Quando è stato il turno di Luca Giglioli, Yulia Bruschi si è rifiutata di essere la sua partner nel gioco e, alla domanda di Jessica Morlacchi se volesse prendere lei il suo posto, ha risposto con un categorico "no!". Jessica, che del suo interesse per Giglio non ha mai fatto mistero, ha quindi colto la palla al balzo per dargli Qualche bacio lungo il collo.

