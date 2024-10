Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Shaila Gatta fa infuriare più volte gli autori: cosa ha fatto e il possibile provvedimento

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cresce la curiosità intorno alle dinamiche della nuova edizione del, soprattutto nei confronti di alcuni protagonisti che si stanno ritagliando uno spazio importante nel reality. Tra questi c’è senza dubbio, la quale sta facendo parlare di sé per il tira e molla con Javier Martinez. La ragazza è ancora piuttosto confusa e spesso si lascia andare ad alcune confessioni criptiche e in codice,che avrebbearrabbiare Alfonso Signorini. Non si esclude, infatti, un confronto con lei e chissà un25:elude i microfoni? Continua la complicata storia trae Javier Martinez, i quali proprio quando sembrano sul punto di incominciare una relazione fanno un passo indietro. La ballerina l’haun paio di, ma negli ultimi giorni è stato il pallavolista a prendere le distanze.