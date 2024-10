Lanazione.it - Granata "Spianato la strada alla Torres"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Era da qualche tempo che il Pontedera non si ritrovava in piena zona play out. Negli ultimi anni nell’ambientesi respirava l’aria profumata e piacevole dei play off, e adesso ritrovarsi con soli 7 punti dopo 9 giornate oltre a causare delusione viste quali erano le previsioni estive, rischia di far perdere il tanto invocato equilibrio. Che insieme al lavoro è l’unica medicina che può guarire da queste situazioni. Da parte sua Leonardo Menichini subito dopo la sconfitta con laha chiarito subito le cose, giusto per non creare false aspettative: "Siccome a Pontedera siete abituati abbastanza bene, io mi auguro che questa abitudine continui. Però dobbiamo sapere che per un motivo o per l’altro la situazione è questa. Commettiamo degli errori sui quali dobbiamo lavorare perché non si verifichino più".