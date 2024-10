Gli effetti visivi di Napoli – New York a Lucca Comics & Games (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ospiti dell’area Movie di Lucca Comics & Games 2024, curata da QMI, saranno il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e il Visual Effects Supervisor Victor Perez, protagonisti di un incontro dedicato a Gli effetti visivi di “Napoli-New York”, in programma venerdì 1° novembre ore 15.00 presso l’Auditorium San Girolamo. Nell’attesa dell’uscita di Napoli – New York, il nuovo film diretto da Gabriele Salvatores prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema in sala dal 21 novembre con 01 Distribution, il regista e il Visual Effects Supervisor racconteranno al pubblico del festival la loro nuova collaborazione e mostreranno alcuni estratti del documentario Gli effetti visivi di “Napoli-New York”, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis. Oltre a Gabriele Salvatores e Victor Perez, saranno presenti anche Stefano Germinal e Manuel De Pandis. Nerdpool.it - Gli effetti visivi di Napoli – New York a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ospiti dell’area Movie di2024, curata da QMI, saranno il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e il Visual Effects Supervisor Victor Perez, protagonisti di un incontro dedicato a Glidi “-New”, in programma venerdì 1° novembre ore 15.00 presso l’Auditorium San Girolamo. Nell’attesa dell’uscita di– New, il nuovo film diretto da Gabriele Salvatores prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema in sala dal 21 novembre con 01 Distribution, il regista e il Visual Effects Supervisor racconteranno al pubblico del festival la loro nuova collaborazione e mostreranno alcuni estratti del documentario Glidi “-New”, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis. Oltre a Gabriele Salvatores e Victor Perez, saranno presenti anche Stefano Germinal e Manuel De Pandis.

