Giorgia è la nuova testimonial TIM per la campagna ‘La Forza delle Connessioni’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giorgia è stata scelta come nuova testimonial di TIM per la campagna La Forza delle Connessioni, che promuove l’offerta WIFI Casa e TV con il nuovo servizio TimVision. La cantante, che quest’anno conduce anche X Factor, di cui TIM è Main Partner, mostra come condividere momenti di intrattenimento con gli amici, sfruttando la velocità e la potenza del nuovo Wi-Fi di TIM. Grazie, infatti, alla tecnologia FTTH (fino a 2,5 Gbps) e al modem WIFI 7 incluso, gli utenti possono vivere un’esperienza di streaming di altissima qualità con TimVision. La colonna sonora degli spot, disponibili in formato da 30 e 20 secondi, è Don’t Wanna Sleep dei Måneskin. Oltre alla TV, la campagna sarà visibile su connected TV, piattaforme web, social media e nei punti vendita TIM, con attività promozionali mirate. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è stata scelta comedi TIM per laLaConnessioni, che promuove l’offerta WIFI Casa e TV con il nuovo servizio TimVision. La cantante, che quest’anno conduce anche X Factor, di cui TIM è Main Partner, mostra come condividere momenti di intrattenimento con gli amici, sfruttando la velocità e la potenza del nuovo Wi-Fi di TIM. Grazie, infatti, alla tecnologia FTTH (fino a 2,5 Gbps) e al modem WIFI 7 incluso, gli utenti possono vivere un’esperienza di streaming di altissima qualità con TimVision. La colonna sonora degli spot, disponibili in formato da 30 e 20 secondi, è Don’t Wanna Sleep dei Måneskin. Oltre alla TV, lasarà visibile su connected TV, piattaforme web, social media e nei punti vendita TIM, con attività promozionali mirate.

