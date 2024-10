Gino Cecchettin e il patriarcato: “Ci siamo dentro tutti, in famiglia serve un’educazione all’altruismo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gino Cecchettin e il patriarcato: “Ci siamo dentro tutti” un’educazione all’altruismo in cui non si tolleri nessuna forma di violenza: è quello che servirebbe in ogni famiglia secondo Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Intervistato dal vicedirettore de La Stampa Gianni-Armand-Pilon nel festival Women and the city, l’uomo spiega prima di tutto perché ha deciso di scrivere un libro: “Sono solo un papà che ha voluto fare un ultimo regalo a sua figlia, una ragazza fantastica. Sono qui perché cerco di farla rivivere in qualche modo, e questo è l’unico modo che ho per farlo”. Gino, poi, rivela che la sua famiglia era “patriarcale. Quando penso alla mia infanzia mi chiedo se mio padre fosse patriarca, e la risposta è sì, tantissimo. Per esempio, chi aveva il compito dell’educazione era mia madre. Tpi.it - Gino Cecchettin e il patriarcato: “Ci siamo dentro tutti, in famiglia serve un’educazione all’altruismo” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e il: “Ciin cui non si tolleri nessuna forma di violenza: è quello che servirebbe in ognisecondo, il papà di Giulia, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Intervistato dal vicedirettore de La Stampa Gianni-Armand-Pilon nel festival Women and the city, l’uomo spiega prima di tutto perché ha deciso di scrivere un libro: “Sono solo un papà che ha voluto fare un ultimo regalo a sua figlia, una ragazza fantastica. Sono qui perché cerco di farla rivivere in qualche modo, e questo è l’unico modo che ho per farlo”., poi, rivela che la suaera “patriarcale. Quando penso alla mia infanzia mi chiedo se mio padre fosse patriarca, e la risposta è sì, tantissimo. Per esempio, chi aveva il compito dell’educazione era mia madre.

Gino Cecchettin : “Educare contro il patriarcato per onorare Giulia. Con la fondazione saremo nelle scuole per parlare di violenza di genere - sessualità ed emotività” - Nel contesto del festival "Women and the City", Gino Cecchettin ha concesso un'intervista toccante e riflessiva a La Stampa. . L'articolo Gino Cecchettin: “Educare contro il patriarcato per onorare Giulia. Con la fondazione saremo nelle scuole per parlare di violenza di genere, sessualità ed emotività” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Toscana : Pegaso a Gino Cecchettin - in memoria della figlia Giulia. Giani : “Le sue parole mi hanno toccato il cuore” - "Vogliamo diffondere una cultura di rispetto e di consapevolezza per la tutela di qualsiasi forma di sopraffazione". . Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel consegnare il Pegaso della Toscana durante la terza edizione del Next Generation Fest a Firenze che Gino Cecchettin ha dedicato alla figlia Giulia L'articolo Toscana: Pegaso a Gino Cecchettin, in memoria ... (Firenzepost.it)

Gino Cecchettin al Next Generation Fest. Standing ovation per Giulia e lui si commuove - Si occuperà di combattere la violenza di genere con la formazione nelle scuole attraverso dei team di professionisti, poi lavoreremo di concerto con associazioni che già operano contro la violenza di genere". “Vogliamo diffondere una cultura di rispetto e di consapevolezza per la tutela di qualsiasi forma di sopraffazione” - ha dichiarato poi il presidente della Regione Eugenio Giani nel ... (Lanazione.it)