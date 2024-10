Francis Ford Coppola a Domenica In: “Megalopolis? Ogni volta che mi accingevo a fare questo film succedeva qualcosa di tremendo”. Poi rivela: “Presto dovrò indebitarmi di nuovo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Zio Ciccio e zia Mara”. Chissà se ai tempi di Apocalypse Now, Francis Ford Coppola si sarebbe mai immaginato una scenetta del genere. L’innovatore spettacolare della New Hollywood alla corte del rotocalco Domenica In condotto da Mara Venier. L’occasione è ghiotta per presentare e spingere un film che faticherà assai ad essere visto, quel Megalopolis croce e delizia di un cineasta che ha fatto la storia del cinema tra gli anni settanta e ottanta e che da almeno trent’anni fatica a ritrovare spazio, spirito e soprattutto denari per produrre nuovi suoi film. “Credo sia importante ripensare le ipotesi che facciamo per vivere in questo mondo tormentato e quindi raccontare le storie. Per questo ho realizzato il mio ultimo film come una favola. Ilfattoquotidiano.it - Francis Ford Coppola a Domenica In: “Megalopolis? Ogni volta che mi accingevo a fare questo film succedeva qualcosa di tremendo”. Poi rivela: “Presto dovrò indebitarmi di nuovo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Zio Ciccio e zia Mara”. Chissà se ai tempi di Apocalypse Now,si sarebbe mai immaginato una scenetta del genere. L’innovatore spettacolare della New Hollywood alla corte del rotocalcoIn condotto da Mara Venier. L’occasione è ghiotta per presentare e spingere unche faticherà assai ad essere visto, quelcroce e delizia di un cineasta che ha fatto la storia del cinema tra gli anni settanta e ottanta e che da almeno trent’anni fatica a ritrovare spazio, spirito e soprattutto denari per produrre nuovi suoi. “Credo sia importante ripensare le ipotesi che facciamo per vivere inmondo tormentato e quindi raccontare le storie. Perho realizzato il mio ultimocome una favola.

