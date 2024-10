Bollicinevip.com - Francesco Sarcina e Nayra Garibo hanno detto sì!

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024)si è sposato con. La cerimonia è avvenuta in puglia, nei pressi di Fasano. A unirli in matrimonio Pinuccio, inviato di Striscia la notizia. La sposaha scelto Pronovias per il suo matrimonio con. Il primo modello indossato durante la cerimonia daè un abito principesco, modello sanidine della collezione Pronovias Priveè. Un abito da sposa in stile principessa con una linea ad A, che combina un corpetto strutturato con una gonna ampia e vaporosa. Lo scollo a cuore dona femminilità, mentre la delicatezza dei tessuti dona un tocco romantico e da fiaba. Questo abito è perfetto per una sposa che sogna un look classico e regale, arricchito da dettagli eleganti. Per la cena la sposa ha fatto un cambio abito scegliendo il modello rusty della collezione Pronovias.