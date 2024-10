Firenze, la Compagnia delle Seggiole porta in scena una cena ‘con delitto’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 - Invito a cena con delitto, per una serata all’insegna del buon cibo ma anche del gioco e del mistero. È quello che va in scena al Ristorante Retrò Firenze. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di gialli, e non solo. Il 26 ottobre, in collaborazione con La Compagnia delle Seggiole capitanati da Fabio Baronti, Retrò ospita nel suo giardino d’inverno un evento molto speciale “L’indizio invisibile. Radiogiallo di Hellery Queen”, portato in scena proprio dagli attori delle Seggiole. Letture radiofoniche e rumori di scena dovranno bastare per scoprire l'assasino. Ma c’è anche un premio in palio: al vincitore, a chi riesce cioè a indovinare chi è il colpevole, viene offerta una cena per due al Retrò. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 350 533 1918. Maurizio Costanzo Lanazione.it - Firenze, la Compagnia delle Seggiole porta in scena una cena ‘con delitto’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Invito acon delitto, per una serata all’insegna del buon cibo ma anche del gioco e del mistero. È quello che va inal Ristorante Retrò. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di gialli, e non solo. Il 26 ottobre, in collaborazione con Lacapitanati da Fabio Baronti, Retrò ospita nel suo giardino d’inverno un evento molto speciale “L’indizio invisibile. Radiogiallo di Hellery Queen”,to inproprio dagli attori. Letture radiofoniche e rumori didovranno bastare per scoprire l'assasino. Ma c’è anche un premio in palio: al vincitore, a chi riesce cioè a indovinare chi è il colpevole, viene offerta unaper due al Retrò. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 350 533 1918. Maurizio Costanzo

