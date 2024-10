Due risse per strada per futili motivi: i carabinieri denunciano sei persone (Di lunedì 14 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Due risse per strada, entrambe per futili motivi, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra: scattano sei denunce a opera dei carabinieri. Gli episodi - distinti e non collegati tra loro - si sono verificati in due punti centrali di Francavilla Fontana, nei pressi di Brindisireport.it - Due risse per strada per futili motivi: i carabinieri denunciano sei persone Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Dueper, entrambe per, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra: scattano sei denunce a opera dei. Gli episodi - distinti e non collegati tra loro - si sono verificati in due punti centrali di Francavilla Fontana, nei pressi di

