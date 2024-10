Donne ai vertici nella Pubblica Amministrazione | solo il 163% nel 2022 Livello più basso al Sud

Donne ai vertici nella Pubblica Amministrazione: solo il 16,3% nel 2022. Livello più basso al Sud (Di lunedì 14 ottobre 2024) La presenza femminile nei ruoli di vertice della Pubblica Amministrazione rimane limitata. Nel 2022, solo il 16,3% delle posizioni apicali è occupato da Donne, e meno di due su dieci ricoprono incarichi di leadership politica negli enti pubblici territoriali, come Comuni e Regioni. Il divario di genere è particolarmente evidente tra le diverse aree geografiche, con una differenza significativa tra Nord e Sud Italia. Questi dati emergono dalla Relazione annuale del Cnel, che analizza i livelli e la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, presentando i primi risultati provvisori dell'ultimo Censimento delle Istituzioni pubbliche, riferito al 31 dicembre 2022. L'articolo Donne ai vertici nella Pubblica Amministrazione: solo il 16,3% nel 2022. Livello più basso al Sud . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La presenza femminile nei ruoli di vertice dellarimane limitata. Nelil 16,3% delle posizioni apicali è occupato da, e meno di due su dieci ricoprono incarichi di leadership politica negli enti pubblici territoriali, come Comuni e Regioni. Il divario di genere è particolarmente evidente tra le diverse aree geografiche, con una differenza significativa tra Nord e Sud Italia. Questi dati emergono dalla Relazione annuale del Cnel, che analizza i livelli e la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, presentando i primi risultati provvisori dell'ultimo Censimento delle Istituzioni pubbliche, riferito al 31 dicembre. L'articoloaiil 16,3% nelpiùal Sud .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Asmaa Fares pubblica una segnalazione su Cristiano Lo Zupone : "La risposta l'ho sempre avuta - che marciume" - Nonostante sia finita tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne, l'ex dama ha pubblicato una segnalazione sull'ex, smascherandolo. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - finisce male tra Asma Fares e Cristiano Lo Zupone - lei pubblica una segnalazione e sbotta : “Persone più marce di questo mondo” - Le storie Instagram di Asmaa Fares, protagonista di Uomini e Donne, sono tornate a far parlare dopo che la dama ha condiviso la segnalazione di una fan riguardante il suo ex fidanzato, Cristiano Lo Zupone. Mentre Asmaa riceveva critiche da Giulia Vacca in un’intervista (clicca QUI), una sua fan le ha segnalato di aver visto Lo Zupone. (Isaechia.it)

Uomini e Donne : Armando Incarnato pubblica un post con la figlia e attacca : "Siete dei bas****" - Armando Incarnato si è lasciato andare a un lungo sfogo a Uomini e Donne e dopo le polemiche insorte ha deciso di rispondere alle critiche ricevute. Ecco il duro attacco sui social. (Comingsoon.it)