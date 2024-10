Dellamorte Dellamore: il romanzo maledetto di Tiziano Sclavi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Trent'anni fa usciva il film di Michele Soavi, tratto dall'omonimo romanzo di Tiziano Sclavi. Un libro onirico che viaggia tra orrore ed eros, divenuto una pietra miliare di genere. Nel 1983, esattamente tre anni prima della nascita di Dylan Dog, Tiziano Sclavi crea un nuovo personaggio. Questa figura, a cui si ispirerà l'Indagatore dell'incubo più famoso del fumetto italiano, è molto particolare e si muove all'interno di un contesto altrettanto singolare: stiamo parlando del custode di cimiteri Francesco Dellamorte. Quando al cinema debutta l'omonimo film con Rupert Everett ed Anna Falchi sin da subito si crea il grande inganno con Dylan Dog. Il pubblico difatti dopo la visione di Dellamorte Dellamore, di Michele Soavi, lo commenterà come "la brutta copia di Dylan Dog" (che comunque brutta non era) appellativo Movieplayer.it - Dellamorte Dellamore: il romanzo maledetto di Tiziano Sclavi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Trent'anni fa usciva il film di Michele Soavi, tratto dall'omonimodi. Un libro onirico che viaggia tra orrore ed eros, divenuto una pietra miliare di genere. Nel 1983, esattamente tre anni prima della nascita di Dylan Dog,crea un nuovo personaggio. Questa figura, a cui si ispirerà l'Indagatore dell'incubo più famoso del fumetto italiano, è molto particolare e si muove all'interno di un contesto altrettanto singolare: stiamo parlando del custode di cimiteri Francesco. Quando al cinema debutta l'omonimo film con Rupert Everett ed Anna Falchi sin da subito si crea il grande inganno con Dylan Dog. Il pubblico difatti dopo la visione di, di Michele Soavi, lo commenterà come "la brutta copia di Dylan Dog" (che comunque brutta non era) appellativo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dellamorte Dellamore : torna al cinema a ottobre in versione restaurata il film di Michele Soavi dal romanzo di Tiziano Sclavi - Torna al cinema a ottobre in versione restaurata per il 30esimo anniversario Dellamorte Dellamore, il film di Michele Soavi tratto da Tiziano Sclavi, con Rupert Everett e Anna Falchi. (Comingsoon.it)