Death Stranding 2: On the Beach, video di analisi e teorie in italiano del materiale mostrato al TGS 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Kojima Productions ha condiviso non pochi nuovi video di Death Stranding 2: On the Beach durante un panel dedicato al gioco al Tokyo Game Show 2024, con un noto canale YouTube italiano che ha prontamente pubblicato i video di analisi e teorie legati al nuovo materiale condiviso da Hideo Kojima durante la manifestazione giapponese. Il canale YouTube in questione è Crude Dudes, con il content creator Ludens che ha deciso di mettere sotto la proverbiale lente d'ingrandimento i video condivisi appena pochi giorni fa dal director nipponico, cercando in questo modo di scoprire i tanti segreti nascosti sapientemente al loro interno dal celeberrimo papà di Metal Gear Solid.

