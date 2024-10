Controlli vicino alla stazione di Bologna, quattro denunce per spaccio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - quattro uomini tra i 17 e i 36 anni sono stati denunciati dalla polizia per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio, durante i Controlli effettuati tra Galleria 2 agosto e piazza XX Settembre. Sabato a essere denunciati sono stati tre ragazzi, un diciassettenne, un ventiduenne e un ventitreenne. Nel primo caso, i poliziotti hanno controllato due ragazzi, che si trovavano a bordo di due bici elettriche a noleggio, fermi davanti all'ingresso della Galleria II Agosto. Entrambi sono apparsi subito nervosi e mentre uno dei due è riuscito a scappare lungo via Indipendenza, l'altro è stato invece bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un passamontagna scuro, nascosto all'interno del borsello che aveva con sé. Ilrestodelcarlino.it - Controlli vicino alla stazione di Bologna, quattro denunce per spaccio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 -uomini tra i 17 e i 36 anni sono stati denunciati dpolizia per il reato di detenzione di droga ai fini di, durante ieffettuati tra Galleria 2 agosto e piazza XX Settembre. Sabato a essere denunciati sono stati tre ragazzi, un diciassettenne, un ventiduenne e un ventitreenne. Nel primo caso, i poliziotti hanno controllato due ragazzi, che si trovavano a bordo di due bici elettriche a noleggio, fermi davanti all'ingresso della Galleria II Agosto. Entrambi sono apparsi subito nervosi e mentre uno dei due è riuscito a scappare lungo via Indipendenza, l'altro è stato invece bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un passamontagna scuro, nascosto all'interno del borsello che aveva con sé.

