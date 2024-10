Feedpress.me - Conti spiati, indagata Intesa Sanpaolo. Vittime valutano risarcimenti

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è formalmentenell’indagine a carico di Vincenzo Coviello , l’ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi aicorrenti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali . La Banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’istituto, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente