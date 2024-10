Consigliere comunale protegge la fontana dai vandali, picchiato dai papà dei ragazzini (Di lunedì 14 ottobre 2024) È accaduto a Scafati, nella provincia di Salerno, dove il Consigliere comunale Paolo Attianese è stato aggredito dai papà dei vandali dai quali cercava di proteggere la nuova fontana di piazza Bagni. Fanpage.it - Consigliere comunale protegge la fontana dai vandali, picchiato dai papà dei ragazzini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È accaduto a Scafati, nella provincia di Salerno, dove ilPaolo Attianese è stato aggredito daideidai quali cercava dire la nuovadi piazza Bagni.

Scafati - la denuncia del sindaco : “Aggredito un consigliere comunale” - A darne notizia, tramite il suo profilo Fb, il sindaco Pasquale Aliberti. . Bisogna collaborare per far rinascere i valori che sembrano perduti. Per non aver girato la faccia, per aver cercato di far ragionare la banda ha subito una grave aggressione da parte addirittura dei papà di alcuni dei ragazzi, che tra l’altro non erano neanche presenti al momento. (Anteprima24.it)

“Chieste tangenti per 15mila euro a un imprenditore” : ai domiciliari consigliere e dirigente comunale di Giugliano - Altri riscontri sono poi emersi dalle perquisizioni: elementi che hanno portato al doppio arresto di oggi. . L’accusa contestata dalle indagini della Guardia di Finanza è quella di concussione. Dalle indagini delle Fiamme Gialle è emerso che le minacce e le pressioni sono iniziate dopo alcuni controlli effettuati nel 2022 dalla polizia municipale nel centro sportivo, da cui erano emerse ... (Ilfattoquotidiano.it)

Arrestati un consigliere e un dirigente comunale a Giugliano - it. E’ quanto contestato al consigliere comunale Paolo Liccardo e al dirigente del Comune di Giugliano in Campania Giuseppe De Rosa (ufficio Politiche Sociali, Cultura e Sport), arrestati e posti a domiciliari per concussione dalla Guardia di Finanza su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. . (Anteprima24.it)