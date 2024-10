Compleanno con il pancione per Francesca Sofia Novello: il look per la festa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Compleanno speciale per Francesca Sofia Novello, che il 13 ottobre ha spento 31 candeline. La modella è in attesa del secondo figlio da Valentino Rossi: dopo Giulietta, arriverà un’altra femminuccia. Lei ha festeggiato insieme al compagno con un romantica cena stellata e non ha perso occasioni per mostrare il suo look. La festa con Valentino Al ristorante“Buon Compleanno amore” scrive Valentino Rossi su Instagram, accompagnando le dolci parole con un cuore rosso. Nello scatto social il campione di MotoGP tiene stretta la compagna, Francesca Sofia Novello. I due sorridono e sembrano avere la gioia negli occhi. Sono all’Osteria Francescana, rinomato ristorante modenese gestito da Massimo Bottura. Quello di Francesca Sofia sembra un festeggiamento intimo, a due: un cena d’amore. Le pietanze prelibate, una piccola torta con una candelina, l’ambiente raffinato con le luci soffuse. Lookdavip.tgcom24.it - Compleanno con il pancione per Francesca Sofia Novello: il look per la festa Leggi tutta la notizia su Lookdavip.tgcom24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)speciale per, che il 13 ottobre ha spento 31 candeline. La modella è in attesa del secondo figlio da Valentino Rossi: dopo Giulietta, arriverà un’altra femminuccia. Lei ha festeggiato insieme al compagno con un romantica cena stellata e non ha perso occasioni per mostrare il suo. Lacon Valentino Al ristorante“Buonamore” scrive Valentino Rossi su Instagram, accompagnando le dolci parole con un cuore rosso. Nello scatto social il campione di MotoGP tiene stretta la compagna,. I due sorridono e sembrano avere la gioia negli occhi. Sono all’Osteriana, rinomato ristorante modenese gestito da Massimo Bottura. Quello disembra un festeggiamento intimo, a due: un cena d’amore. Le pietanze prelibate, una piccola torta con una candelina, l’ambiente raffinato con le luci soffuse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Salemi e Francesca Sofia Novello - i look pre-maman per la Milano Fashion Week - Ha presenziato a diverse sfilate anche Francesca Sofia Novello, in attesa della seconda bambina. Fonte: IPAGiulia Salemi Esperta di outfit pre-maman, l’ex gieffina ha scelto per la sfilata di Roberto Cavalli, scomparso da qualche mese, un abito aderente sotto il ginocchio, di colore nero con stampe effetto marmo gialle. (Dilei.it)

Valentino Rossi presto papà bis : le foto con Francesca Sofia Novello a Tokyo e il legame con il Giappone - Valentino Rossi diventerà presto padre per la seconda volta. Continua a leggere . Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante un viaggio in Giappone, a Tokyo, città con cui ha un legame particolare visto la sua carriera. Da poco la compagna Francesca Sofia Novello ha annunciato di essere in dolce attesa della loro seconda figlia. (Fanpage.it)

Milano Fashion Week - la mamma di Belen sfila da Midali e Francesca Sofia Novello mostra il pancione - Midali conferma così la sua idea di stile: abiti che accompagnano il corpo e che ne esaltano l’essenza, senza forzature. Tra sfilate e fotografi, quest’anno si sono distinti alcuni volti noti, come quello della madre di Belen e Cecilia Rodriguez, Maria José, che ha calcato con fierezza la passerella di Martino Midali. (Dilei.it)