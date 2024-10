Come Zirkzee, addio Milan: preferisce la Premier League (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Premier League si prende il bomber che piace anche a Inter e Milan: Come Zirzkee sceglie il campionato inglese Premier prendi tutto. Il campionato inglese continua ad essere il più apprezzato dai calciatori e così la Serie A fa fatica a tenersi stretti i suoi gioielli. Joshua Zirkzee (LaPresse) -Calciomercato.itÈ capitato quest’estate con Zirkzee: corteggiatissimo nel nostro campionato, soprattutto dal Milan, ha detto sì al Manchester United. L’olandese con i Red Devils non sta attraversando un momento felice, appena un gol finora condizionato dal rendimento deficitario della squadra di ten Hag. Come l’ex Bologna, c’è anche un altro calciatore che potrebbe fare lo stesso percorso: Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su di lui e lo hanno osservato da vicino nelle ultime uscite. Calciomercato.it - Come Zirkzee, addio Milan: preferisce la Premier League Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lasi prende il bomber che piace anche a Inter eZirzkee sceglie il campionato ingleseprendi tutto. Il campionato inglese continua ad essere il più apprezzato dai calciatori e così la Serie A fa fatica a tenersi stretti i suoi gioielli. Joshua(LaPresse) -Calciomercato.itÈ capitato quest’estate con: corteggiatissimo nel nostro campionato, soprattutto dal, ha detto sì al Manchester United. L’olandese con i Red Devils non sta attraversando un momento felice, appena un gol finora condizionato dal rendimento deficitario della squadra di ten Hag.l’ex Bologna, c’è anche un altro calciatore che potrebbe fare lo stesso percorso: Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su di lui e lo hanno osservato da vicino nelle ultime uscite.

