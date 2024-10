Cody Rhodes:”Sarebbe bello avere WrestleMania nel Regno Unito entro i prossimi 5 anni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cody Rhodes si è aggiunto alla lista crescente di superstar della WWE che spingono affinché WrestleMania arrivi nel Regno Unito, seguendo l’appello pubblico di John Cena a Money in the Bank 2023. Negli ultimi anni, la WWE ha compiuto passi significativi nell’espandere la sua presenza globale con eventi internazionali in Australia, Francia, Scozia, Toronto e Berlino. Ora, Rhodes punta al Regno Unito come prossimo grande mercato per l’evento di punta della WWE. Parlando con James Dawson di “BBC News Manchester”, Rhodes ha espresso le sue speranze che WrestleMania possa arrivare presto nel Regno Unito, affermando: “Se devo puntare, Sarebbe fantastico averlo nel Regno Unito nei prossimi cinque anni. Ci sono alcune location davvero grandi qui che potrebbero ospitare un WrestleMania. Zonawrestling.net - Cody Rhodes:”Sarebbe bello avere WrestleMania nel Regno Unito entro i prossimi 5 anni” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)si è aggiunto alla lista crescente di superstar della WWE che spingono affinchéarrivi nel, seguendo l’appello pubblico di John Cena a Money in the Bank 2023. Negli ultimi, la WWE ha compiuto passi significativi nell’espandere la sua presenza globale con eventi internazionali in Australia, Francia, Scozia, Toronto e Berlino. Ora,punta alcome prossimo grande mercato per l’evento di punta della WWE. Parlando con James Dawson di “BBC News Manchester”,ha espresso le sue speranze chepossa arrivare presto nel, affermando: “Se devo puntare,fantastico averlo nelneicinque. Ci sono alcune location davvero grandi qui che potrebbero ospitare un

