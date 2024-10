Romadailynews.it - Cina: presenta misure per incrementare finanziamenti a imprese

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – Laintensifichera’ il sostegno finanziario alleincorporando la credibilita’ della qualita’ nelle decisioni in materia di prestiti, ha dichiarato oggi Luo Wen, a capo dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Le istituzioni finanziarie terranno conto della gestione della qualita’ e della reputazione del marchio di un’azienda al momento di valutare le richieste di prestito, ha affermato Luo in una conferenza stampa, aggiungendo che l’iniziativa dovrebbe migliorare l’accesso delleai. Oltre ai prestiti tradizionali, lapromuovera’ anche l’uso di azioni, fondi e obbligazioni per creare canali di finanziamento completi per le