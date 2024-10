Chiuso il sipario sull’edizione 2024 del ValdarnoCinema Film Festival (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Si è Chiuso sabato scorso, a San Giovanni, il ValdarnoCinema Film Festival e il Premio Marzocco per il miglior Film è andato a "Invelle", animazione onirica di Simone Massi, epopea contadina che accompagna gli spettatori indietro e avanti nel tempo. Il riconoscimento, intitolato a Marino Borgogni, è stato assegnato dalla giuria presieduta dal regista e sceneggiatore Vittorio Moroni e composta inoltre dalla critica cinematografica Elisa Baldini e dal regista Lorenzo Borghini ed è stato consegnato dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. Lanazione.it - Chiuso il sipario sull’edizione 2024 del ValdarnoCinema Film Festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre– Si èsabato scorso, a San Giovanni, ile il Premio Marzocco per il migliorè andato a "Invelle", animazione onirica di Simone Massi, epopea contadina che accompagna gli spettatori indietro e avanti nel tempo. Il riconoscimento, intitolato a Marino Borgogni, è stato assegnato dalla giuria presieduta dal regista e sceneggiatore Vittorio Moroni e composta inoltre dalla critica cinematografica Elisa Baldini e dal regista Lorenzo Borghini ed è stato consegnato dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiuso lo Scollinare Film Festival - successo per la seconda edizione : "Proposte culturali diversificate" - Performance artistiche di respiro internazionale e dj set hanno reso piazza Madama il cuore del divertimento. La tre giorni, ideata da Leonardo Accattoli, Damiano Giacomelli e Maurizio Petrini e organizzato dall’associazione Officine Mattòli, "ha saputo coniugare proposte culturali di alto livello con esperienze di fruizione diversificate", spiega lo staff. (Ilrestodelcarlino.it)

Dipendenti filmati - chiuso il bar - Aveva installato un impianto di videosorveglianza che riprendeva i dipendenti senza alcuna autorizzazione. La donna ora dovrà anche pagare una maxi multa di circa 12mila euro. È scattata quindi la denuncia alla procura per la mancanza del documento sui rischi. Lucia Gentili . In particolare, nel corso degli accertamenti condotti nel bar in questione, i militari hanno elevato sanzioni per ... (Ilrestodelcarlino.it)

Martin Scorsese ha chiuso con i film grandi e pieni di comparse - Martin Scorsese svela i suoi film preferiti usciti quest'anno I progetti del regista Scorsese ha detto che sta lavorando a una "serie limitata" e che vuole dirigerla direttamente, a differenza di "Boardwalk Empire" o "Vinyl" di cui ha curato solo i pilot. Ieri sera Martin Scorsese ha partecipato a un Q&A al Jacob Burns Film Center di Pleasantville dopo la proiezione del suo documentario di ... (Movieplayer.it)