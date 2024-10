Cervi in Abruzzo, sospesa caccia di selezione. Il Consiglio di Stato ‘congela’ la delibera della Regione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pescara, 14 ottobre 2024 – caccia di selezione ai Cervi in Abruzzo ‘congelata’ dal Consiglio di Stato. “Il presidente della VI sezione ha sospeso fino al 7 novembre la delibera della Regione Abruzzo che autorizza l’abbattimento di 469 Cervi considerati “in soprannumero”, accogliendo l’istanza presentata da WWF, Lav e Lndc con intervento ad adiuvandum di Leal, Leidaa e Oipa”, fanno sapere le associazioni di animalisti. Ma cosa succede ora? Da Leal mettono in fila: il pronunciamento di oggi non ci permette di concludere che i Cervi non saranno sicuramente abbattuti. Questo si capirà solo il 7 novembre. Quotidiano.net - Cervi in Abruzzo, sospesa caccia di selezione. Il Consiglio di Stato ‘congela’ la delibera della Regione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pescara, 14 ottobre 2024 –diaiin‘congelata’ daldi. “Il presidenteVI sezione ha sospeso fino al 7 novembre lache autorizza l’abbattimento di 469considerati “in soprannumero”, accogliendo l’istanza presentata da WWF, Lav e Lndc con intervento ad adiuvandum di Leal, Leidaa e Oipa”, fanno sapere le associazioni di animalisti. Ma cosa succede ora? Da Leal mettono in fila: il pronunciamento di oggi non ci permette di concludere che inon saranno sicuramente abbattuti. Questo si capirà solo il 7 novembre.

