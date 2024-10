Romadailynews.it - Cerveteri: Giornata della Salute con i volontari della Croce Rossa

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Unadedicata alla, alla prevenzione, al proprio star bene. Unain cui grazie alla disponibilità e presenza diItaliana, è stato possibile offrire ai cittadini diin maniera totalmente gratuita due importanti momenti di formazione e informazione. Un’esperienza intensa, anche da un punto di vista emotivo e che spero possa ripetersi anche in futuro nella nostra città. Aidie a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questo appuntamento, il mio ringraziamento più sincero”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di, a marginetenutasi sabato 12 ottobre in Piazza Aldo Moro a. Lasi è suddivisa in due fasi.