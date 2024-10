Ilgiorno.it - Cercasi esorcista per la M4

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Non aprite quella porta". Il film horror cult americano, che guarda caso festeggia quest'anno 50 anni, racconta la fine orribile che farà un gruppo di ragazzi dopo essere caduti nelle grinfie di una famiglia di cannibali in Texas. "Non aprite quella porta" è il cartello attaccato appunto a una porta - di servizio, quindi inaccessibile grazie a Dio agli utenti ma non al personale di servizio Atm. Dopo averla aperta, non c'è Leatherface con una motosega in mano ma lo strapiombo di un vano ascensore. Che non è mai stato installato. Una "piccola" dimenticanza. Siamo alla stazione De Amicis della M4, appena aperta nel suo tratto finale. A 48 ore di distanza dall'inaugurazione, la lista di sbadataggini fantozziane sarebbe quasi divertente se non assumesse, come in questo caso, contorni pericolosi e inquietanti. Al punto da far apparire grottesca la mega festa di sabato.