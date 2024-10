Ilnapolista.it - C’è aria di crisi tra Tedesco e il Belgio: ha rotto con Courtois, c’è un mini-caso Lukaku (Il Messaggero)

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Stasera, insieme a Italia-Israele, si gioca ancheFrancia. Una partita cruciale pere i suoi uo. C’èdiproprio tra il ct di origini italiane e la federazione belga. Ne scrive anche il. “Ilè in cerca di di punti e certezze, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite, al terzo posto del girone alle spalle di Italia e Francia, davanti a Israele. Due sconfitte negli ultimi due incroci contro la Francia, e nessuna vittoria negli ultimi quattro precedenti per unorfano di De Bruyne e“. Poi ile ilche pesano sulle spalle del ct: “Unorfano di De Bruyne e. Unaperto («Ha deciso Romelu di non essere convocato») proprio come, che ha dato l’addio ai Diavoli Rossi almeno finché in panchina ci sarà l’attuale ct.