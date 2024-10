"Castelli Aperti": gli appuntamenti di domenica 13 ottobre tra novarese e Vco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue "Castelli Aperti", la rassegna che permette di scoprire il patrimonio artistico, culturale e storico del Piemonte attraverso le sue dimore storiche.Anche domenica 20 ottobre sarà possibile visitare oltre 60 beni storici - ville, Castelli, musei e palazzi - ubicati su tutto il Novaratoday.it - "Castelli Aperti": gli appuntamenti di domenica 13 ottobre tra novarese e Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue "", la rassegna che permette di scoprire il patrimonio artistico, culturale e storico del Piemonte attraverso le sue dimore storiche.Anche20sarà possibile visitare oltre 60 beni storici - ville,, musei e palazzi - ubicati su tutto il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le giornate FAI d’Autunno sabato 12 e domenica 13 ottobre - . Giornate FAI d’Autunno. A Napoli e in Campania sono previste visite in 40 luoghi Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano in tutta Italia per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. (Espressonapoletano.it)

Domenica 20 ottobre a Rottofreno la castagnata a 4 zampe - Domenica 20 ottobre torna, presso il campetto Area Feste di Rottofreno, la tradizionale Castagnata a 4 Zampe. Un’intera giornata all’insegna dei sapori dell’autunno, perfetta per tutta la famiglia. Programma della giornata: Dalle 11 alle 19 - Apertura degli stand gastronomici sotto il... (Ilpiacenza.it)

Domenica 20 ottobre torna Caorso e tipicità - Se ami la tradizione e il gusto, non perderti Caorso e tipicità ! Domenica 20 ottobre, il centro storico di Caorso si trasformerà in una festa di sapori e colori. Dalle 9 alle 19, lungo via Roma, si svolgerà l'ormai tradizionale festa dedicata alle tipicità del territorio, con esposizioni di... (Ilpiacenza.it)